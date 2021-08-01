شنكالي يطلق توقعات ’متفائلة’ بشأن نسب المشاركة في الانتخابات

2021/08/01 | 20:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توقع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الأحد، أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة 50%، مشيراً إلى أن انسحاب كتلة سائرون انسحاب شكلي، لأنها لم تقدم شيء رسمياً.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال شنكالي، خلال برنامج "لعبة الكراسي"، الذي يقدمه الزميل "سيف الدلفي"، وتابعه "ناس" (1 آب 2021)، إن "قانون الأحزاب الجديد يخدم الأحزاب الكبيرة، ولو بقي القانون السابق لدخلت الكثير من الأحزاب الصغيرة في الانتخابات".

وأضاف، "لا أستطيع أن أقول أن سائرون انسحبت، لأنها لم تقدم شيء بهذا الشأن وهو انسحاب شكلي"، موضحاً أن "صناديق الاقتراع هي مصدر التغيير الوحيد".

وعن تحالفات الديمقراطي الكردستاني، أكد شنكالي أن، حزبه "ليس لديه أي تحالفات مع أي جهة؛ بل توجد تفاهمات ما بعد الانتخابات، وسنكون جزءاً من الحكومة ما بعد الانتخابات"، موضحاً أن "المشاركة الحقيقية في الانتخابات المقبلة ستكون قرابة الـ 50%، لأنها تعتمد على التنظيمات الحزبية في المناطق، وهناك إقبال كبير على الانتخابات رغم العراقيل".

وأشار إلى أن "مشاركة الكرد ستكون مكثفة وأكثر من العرب، ففي كل الانتخابات السابقة والانتخابات المقبلة أيضا مشاركة الكرد أكبر من العرب، لأنه لدينا حزبين كبيرين منظمين"، نافياً "وجود قوى كردية تفكر بالانسحاب من الانتخابات".

ولفت إلى أن "انسحاب حامد المطلك وإياد علاوي من الانتخابات بسبب عدم وجود ثقل سياسي، إذ انحصر الثقل داخل القوائم السنية، بين تحالفيّ عزم، وتقدم، وفي الأحزاب الكردية، لدى الحزبين الكبيرين، أما في المكون الشيعي هناك تنافس كبير بين الأحزاب الشيعية".

وتابع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني "لا يوجد سبيل للتغير الا بطريقتين، إما الانتخابات أو الانقلاب على النظام، ونحن نرفض الانقلاب لذا لا سبيل للتغير من دون الانتخابات".

وأوضح أن "قوى اللادولة الموازية للدولة بنفس الوقت هي جزء من الدولة، ويجب أن تكون الحكومة المقبلة حكومة أغلبية سياسية، أما إذا عادت نفس آلية التشكيل السابقة فستعود التظاهرات خلال أقل من 60 يوماً على تشكيل الحكومة".

وبشأن قانون الانتخابات، بين شنكالي "كنا معارضين على قانون الانتخابات، فنحن نريد المحافظة دائرة واحدة وهو يخدم أحزاب تشرين والأحزاب الصغيرة، لكن لم يسمع كلامنا وأصر الجميع على هذا القانون الذي فصلته سائرون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنكالي يطلق توقعات ’متفائلة’ بشأن نسب المشاركة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شنكالي يطلق توقعات ’متفائلة’ بشأن نسب المشاركة في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).