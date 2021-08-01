الداخلية تزف بشرى لمنتسيبها

2021/08/01 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن اصدار الامر الاداري بالمدة الاصغرية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “بناء على موافقة المراجع العليا في الوزارة وبمتابعة واشراف مدير عام ادارة الموارد البشرية اللواء الركن رحيم هاشم محمد وبجهود من قبل مديرية ادارة المراتب- قسم الترقية واستناداً لاحكام المادة (13/خامساً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل”.

واضافت ان “مديرية إدارة الموارد البشرية أصدرت الامر الاداري (85548) في 2021/8/1 والمتضمن منح المراتب المنتسبين الذين تم رفع معاملاتهم عن طريق مديرياتهم المدد المثبتة لإكمال نقص المدة الاصغرية للترقية والبالغ عددهم (896) منتسب المنسوبين الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ووكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وصندوق شهداء الشرطة “.

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