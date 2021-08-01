قيادة طيران الجيش تجري تغييرات في تشكيلاتها

2021/08/01 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت قيادة طيران الجيش العراقي، اليوم الاحد، عن إجراء تغيير إداري في منصبين بتشكيلاتها.

وقال قائد طيران الجيش الفريق الطيار الركن سمير زكي حسين، في بيان مقتضب حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، إن "اللواء الطيار سامي سعيد عبد النبي، تسنم منصب نائب قائد طيران الجيش".

وأشار إلى أن "العميد الطيار خليل صبار، تسنم منصب مدير مديرية تخطيط طيران الجيش".

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