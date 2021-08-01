الكشف عن جريمة قتل والقبض على الجاني في كربلاء

2021/08/01 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

كشفت مديرية نجدة كربلاء، اليوم الاحد، عن وقوع جريمة قتل في المحافظة، مؤكدة القاء القبض على الجاني.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز قسم شرطة النجدة في محافظة كربلاء القت القبض على متهم بالقتل، وذلك بعد سماعها إطلاق عيارات نارية في أحد الأحياء السكنية أثر مشاجرة بين جارين أدت الى ارتكاب حادث قتل لأحد طرفي المشاجرة".

وأضافت أنه "تم ضبط بندقية آلية نوع كلاشينكوف مع ٥ اطلاقات نارية بصحبة الجاني"، مشيرة إلى "تسليم الجاني الى مركز الشرطة المعني لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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