2021/08/01 | 21:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه امين بغداد المعمار علاء معن، اليوم السبت، دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية بالمباشرة بتنفيذ خطة الامطار.جاء ذلك خلال اجتماع ضم وكلاء امانة بغداد للشؤون البلدية والفنية والادارية ومدراء الدوائر والاقسام البلدية والفنية لبحث الاستعداد المبكر لموسم الامطار.وقالت الأمانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “امين بغداد وجه …

ظهرت المقالة أمين بغداد يوجه دائرة المجاري ودوائر البلدية بالمباشرة بتنفيذ خطة الامطار أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد يوجه دائرة المجاري ودوائر البلدية بالمباشرة بتنفيذ خطة الامطار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد يوجه دائرة المجاري ودوائر البلدية بالمباشرة بتنفيذ خطة الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).