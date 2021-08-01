الإعلام الأمني تعلن عن منع 15 شخصا حاولوا التسلل للعراق عبر الأراضي السورية

2021/08/01 | 21:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن منع 15 شخصاً حاولوا التسلل للعراق عبر الأراضي السورية.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة ضمن قاطع السرية الثالثة بالفوج الثالث في لواء حرس الحدود 19 من رصد مجموعة تقدر بـ(15) شخصاً …

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