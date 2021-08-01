أمانة بغداد تستعد ’مبكراً’ لموسم الأمطار

2021/08/01 | 21:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت أمانة بغداد، الأحد، اصلاح ١٢٩ تخسفاً وتنفيذ مشروع لخدمة شرق القناة، فيمت وجهت دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية بالمباشرة بتنفيذ خطة الأمطار.

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وذكرت الأمانة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آب 2021)، أن "أمين بغداد علاء المعمار وخلال اجتماع ضم وكلاء امانة بغداد للشؤون البلدية والفنية والادارية ومدراء الدوائر والاقسام البلدية والفنية لبحث الاستعداد المبكر لموسم الامطار، وجه دائرة المجاري بغداد والدوائر البلدية بالمباشرة بتنفيذ خطة الامطار".

وأفاد بيان الأمانة أن "أمين بغداد وجه بالمباشرة الفورية لتنفيذ خطة الاستعداد لموسم الامطار التي تتضمن تشكيل غرفة عمليات باشراك عدد من الوزارات والجهات الساندة وكذلك تنفيذ حملات لصيانة وتأهيل محطات الصرف الصحي وتهيأة المولدات وخزين الوقود اللازم لها".

وأضاف أن "أمين بغداد وجه أيضاً بتهيئة الآليات التخصصية وتنظيف المشبكات وشبكات وخطوط التصريف الرئيسة والفرعية وإصلاح ١٢٩ تخسفاً في عموم مناطق العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "أمين بغداد وجه كذلك باعداد دراسة عن المشكلات التي طرأت على شبكة التصريف في الموسم السابق ومعالجتها ".وبين ان " امين بغداد وافق على تنفيذ مشروع يتضمن مد خط طواريء جديد لتصريف مياه الصرف الصحي بطول (٢١٦٠) متر باقطار تتراوح بين (١٢٠٠-١٤٠٠) لخدمة مناطق شرق القناة".

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