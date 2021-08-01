سيناريو أفغانستان والعراق قد يتكرر في سوريا .. هل خسرت امريكا؟

2021/08/01 | 21:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الولايات المتحدة تواجه تحديات خاصة في سوريا من شأنها جعل الانسحاب صعبًا عسكريًا.

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