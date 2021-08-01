2021/08/01 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى هل يستقيل درجال؟ – حسين الذكر احسست بفرح وارتياح وانا اشاهد الكابتن شرار حيدر يقدم اوراق ترشحه على منصب رئاسة الاتحاد ..سيما بعد تشويش الموقف قبل ايام بما اشيع الكثير حول التثنيات ( اللعينة ) التي كانت سبب مشكلتنا الكبرى في الانتخابات السابقة ..وها هي تطل براسها الخبيث مرة اخرى ..[…]

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