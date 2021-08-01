2021/08/01 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية تحسم الجدل بشأن الترشيح لرئاسة القدم بغداد- الزمان أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، عباس عليوي، أن قانون الأندية والاتحادات قانون وطني وعلى الجميع تنفيذه، في إشارة إلى الترشيح لرئاسة اتحاد كرة القدم العراقية.وأوضح عليوي، خلال تصريح صحفي أن بخلاف ذلك يتعرض المخالف الى تبعات قانونية ونحن ابلغنا الاولمبية بذلك […]

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