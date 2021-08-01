2021/08/01 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التطبيعية تشرف على معسكر الأولمبي في كربلاء الهولندي ديك أدفوكات مدرّب لأسود الرافدين بغداد- الزمان أنهت الهيئةُ التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقها الرسمي مع المدرب الهولندي ديك ادفوكات لتدريب منتخبنا الوطني خلفاً للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش.وتمَ الاتفاقُ الرسمي مع المدرب الهولندي في العاصمة الإسبانية مدريد بعد مفاوضاتٍ بين المدرب ورئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، […]

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