الصحة: الحظر الشامل لأسبوعين الحل العملي لوضع العراق

2021/08/01 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت وزارة الصحة ان الحظر الشامل لأسبوعين هو الحل العملي لوضع العراق.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة عبد الأمير الحلفي في تصريح متلفز هناك نسبة عالية من سلالة دلتا في العراق مشيرا الى ان العنايات المركزة مزدحمة والمستشفيات في حالة صعبة جداً ونتوقع تدهور الوضع.واشار الى تسيير فرق جوالة للمناطق الأقل إقبالاً على التطعيم باللقاح.وتابع هناك دراسة لشمول النساء الحوامل والأعمار بين 12 الى 18 سنة باللقاح./انتهى9

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