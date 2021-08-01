مصرع واصابة ستة أشخاص بحادث مروري جنوب الحلة

2021/08/01 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ لقي شخص مصرعه واصيب خمسة اخرون بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين الحلة والديوانية جنوب بابل مساء اليوم الأحد.وقال مصدر في شرطة بابل"ان عجلة انقلبت على الطريق الرابط بين بابل والديوانية مساء اليوم الأحد مما ادى الى مصرع سائق السيارة واصابة خمسة أشخاص.وأضاف المصدر ان الجرحى تم نقلهم الى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج وان تحقيقا فتح بالحادث "./انتهى

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