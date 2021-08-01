التربية تدعو إلى تحديد أسماء المراكز الامتحانية المقصرة

2021/08/01 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - هندرين مكيدعت وزارة التربية، اليوم الأحد، الطلبة إلى تحديد اسماء المراكز الامتحانية المقصرة في توفير الاحتياجات الضرورية اثناء الامتحانات التي انطلقت اليوم لصف الثالث المتوسط. وقال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إننا "زرنا عدداً من المراكز الامتحانية ووجدنا فيها تتوفر فيها الطاقة كهربائية ومبردات ومرواح، لكنها قد لا تفي بالغرض المطلوب لكون الأجواء حارة جداً فاليوم هو الأول من شهر آب".وأشار فاروق إلى أن "وزارة التربية حددت موعد الامتحان في الساعة السابعة صباحاً حيث يكون الطقس جيداً، ولا يتعدى الوقت إلى ساعات قرب الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة".وأضاف أنه "يمكن ان تكون هنالك في مراكز امتحانية لا توجد فيها مراوح أو مياه شرب، لذلك قبل بدء الامتحانات وجهنا بان يكون الطالب ايضاً شريكا في هذه العملية التعليمية وهذه العملية الامتحانية"، متابعاً أنه "اذا ما كان هنالك اي تقصير في اي مركز امتحاني ممكن للطالب ووسائل الإعلام المتواجدة ذكر اسم المركز الامتحاني وتحديده من دون أن تكون هذه الاخبار بدون دلائل".وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، في 29 من الشهر الماضي، إن "الوزارة استكملت جميع الإجراءات الصحية والوقائية و اللوجستية لأداء الامتحانات العامة للصف الثالث متوسط التي ستنطلق في الأول من شهر آب المقبل الساعة الـ٧ صباحاً".

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