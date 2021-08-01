2021/08/01 | 21:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت الذئاب، يوم الاحد، قطيعا للاغنام وقتلت 11 رأس غنم وجرحت 5 اخرى في قضاء آميدي التابعة لمحافظة دهوك.وقال حجي ميكائيل بيروزاني، صاحب الاغنام لـPUKmedia: ان الذئاب هاجمت صباح اليوم، القطيع بقرية " بيروزانا" التابعة لآميدي، موضحا، ان الهجوم هو الثالث من نوعه.واضاف: انهم لايستطعيون قتل تلك الحيوانات الشرسة، لان حكومة اقليم كوردستان تمنع قتل او اصطياد الحيوانات البرية.PUKmedia ترجمة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذئاب تهاجم قطيع اغنام في آميدي ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذئاب تهاجم قطيع اغنام في آميدي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).