واشنطن تتوعد إيران بـ

2021/08/01 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، أن الولايات المتحدة "واثقة" من أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة نفط في بحر العرب يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي، وذلك بعد ساعات من اتهامات مماثلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لإيران

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