حراك نيابي لمعرفة مصير

2021/08/01 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن وجود حراك من نواب من كتل سياسية مختلفة، لمعرفة "الفائض المالي" من ارتفاع اسعار بيع النفط.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، لـ(بغداد اليوم) انه "بكل تأكيد هناك فائض مالي من خلال ارتفاع اسعار بيع النفط في السوق العالمي، لكن لا نعرف حجم هذا الفائض وأين تم صرفه من قبل الحكومة وهل تم سد جزء من العجز المالي من خلال هذا الفائض".

وبين الشبكي ان "هناك تحركاً من نواب من كتل سياسية مختلفة، لغرض إلزام الجهات الحكومية المختصة، تقديم تقرير مالي مفصل عن حجم هذا الفائض وأين تم استخدامه وصرفه، خصوصاً مع عدم وجود نية حقيقية لغرض إرسال موازنة تكميلية من خلال الفائض المالي لارتفاع اسعار بيع النفط".

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