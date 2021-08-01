الحشد والقوات الأمنية يطلقون حملة تفتيش جنوب سامراء

2021/08/01 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اطلق الحشد الشعبي والقوات الأمنية حملة تفتيش جنوب سامراء المقدسة، فيما حققت العملية كامل أهدافها الأمنية.

وقال اعلام الحشد في بيان، ان قوة من قوات اللواء 41 بالحشد وباشتراك القوات الأمنية وطيران الجيش انطلقت بعملية تفتيش منطقة العجيلية و باتجاه تل بتار.

وحققت العملية أهدافها بتفتيش المبازل والأنهار و الاحراش في المنطقة المذكورة.

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