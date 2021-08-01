واشنطن تتوعد إيران برد ’وشيك’ بسبب الهجوم على الناقلة في بحر العرب

2021/08/01 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حملت الولايات المتحدة، يوم الأحد، إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط مشغلها رجل أعمال إسرائيلي، في بحر العرب قبل أيام، ووعدت "برد مناسب ووشيك".

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وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في بيان "بعد مراجعة المعلومات المتوافرة نحن واثقون بأن إيران شنت هذا الهجوم"، مضيفا أن الهجوم نفذ بواسطة طائرة مسيرة.

وأضاف بلينكن في بيان، إن واشنطن "تتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن المملكة المتحدة تعتبر أن الهجوم الدامي "قامت به إيران".

واعتبر في تغريدة، أن الهجوم "متعمد ومحدد الهدف وغير قانوني"، مضيفا أن "المملكة المتحدة تدعو إيران إلى أن توقف فورا هذه الافعال التي تعرض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر".

وتعرضت ناقلة النفط، مساء الخميس، لهجوم في بحر العرب، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة، أحدهما روماني والثاني بريطاني.

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