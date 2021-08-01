الصحة: عدد إصابات كورونا وصل لمستويات خطيرة ويجب اتخاذ إجراءات حاسمة

2021/08/01 | 21:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن آلية توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا على المراكز الصحية بعموم المحافظات، فيما دعت الى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التصاعد الخطير بعدد الإصابات.وقال مدير عام الصحة رياض عبد الامير، للوكالة الرسمية، إن “توزيع اللقاحات على المحافظات يكون بحسب النسب السكانية، ويترك للمحافظة مهمة توزيعها على المراكز الصحية والمستشفيات”.[…]

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