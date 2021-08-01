طيران الجييش تعلن إجراء تغيير إداري في منصبين بتشكيلاتها

2021/08/01 | 21:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت قيادة طيران الجيش العراقي، اليوم الاحد، عن إجراء تغيير إداري في منصبين بتشكيلاتها.وقال قائد طيران الجيش الفريق الطيار الركن سمير زكي حسين، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “اللواء الطيار سامي سعيد عبد النبي، تسنم منصب نائب قائد طيران الجيش”.وأشار إلى أن “العميد الطيار خليل صبار، تسنم …

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