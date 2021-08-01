المنافذ : تسهيل اجراءات دخول شحنة لقاح فايزر عبر مطار بغداد الدولي

2021/08/01 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية تسهيل اجراءات دخول شحنة لقاح فايزر عبر مطار بغداد الدولي .وقالت الهيئة في بيان :" تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، تم تسهيل إجراءات دخول لقاح (فايزر) الخاص بالوقاية من الوباء لصالح وزارة الصحة عبر منفذ مطار بغداد الدولي./انتهى9

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