2021/08/01 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ابدت حركة بابليون استغرابها من عدم دعوتها الى اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية الذي عقد في القصر الحكومي اليوم ، وعدت ذلك تهميشا وتجاهلا لها .وذكرت الحركة في بيان صحفي :" لم نفاجأ في حركة بابليون من موقف رئاسة الوزراء "الانتقائي" في تجاهل دعوة حركتنا لحضور اجتماع ضم بعض القوى السياسية وحضرته الرئاسات الثلاث، بشكل "مقصود" ، بسبب مواقفها الوطنية الرافضة للوجود العسكري الاجنبي ومشاريع التقسيم وتأجيل الانتخابات ".واضافت :" لقد تابعنا هذا الاجتماع الذي ناقش المخرجات بشأن وجود القوات القتالية في العراق واخر لاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة ، لكننا فوجئنا بدعوة بعض القوى المطالبة ببقاء القوات الاجنبية في العراق ، بينما استبعدت حركتنا الرافضة لهذا الوجود والمؤيدة لاجراء الانتخابات كما اوصت المرجعية باجرائها في موعدها المحدد ".وتابعت : الغريب والمحيّر بالنسبة لنا "الانتقائية" في توجيه الدعوات التي اقتصرت على فريق سياسي دون اخر ، ولا نعلم ما سر عدم دعوة ممثلي بابليون ".واعتبرت الحركة عدم دعوتها :" مؤشرا سلبيا لايتفق ومبادئ الشراكة السياسية وتجعلها تضع اكثر من علامة استفهام حول وجود نوايا للتجاهل والتهميش سياسيا ومنع ايصال صوت الحركة وموقفها الثابت والراسخ من القضايا المصيرية التي تخص مستقبل العراق ".واكدت :" ان مخرجات الاجتماع لاتمّثل رأي بابليون وانما تمثل رأي الحاضرين فقط ، وعليه يُنتظر من القائمين على مثل هذه المبادرات والاجتماعات ملاحظة ذلك ، خدمة للصالح العام واحتراما لمبادئ الشراكة السياسية في العراق".وكانت الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعا اليوم مع رؤساء بعض الاحزاب والقوى السياسية ، في القصر الحكومي ، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، تمت خلاله مناقشة نتائج الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة بابليون تستغرب من " تهميشها " وعدم دعوتها الى اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة بابليون تستغرب من " تهميشها " وعدم دعوتها الى اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).