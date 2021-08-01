2021/08/01 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن آلية توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا على المراكز الصحية بعموم المحافظات، فيما دعت الى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التصاعد الخطير بعدد الإصابات.وقال مدير عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن آلية توزيع اللقاح على المراكز الصحية المركز الخبري الوطني.

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