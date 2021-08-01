لبنان: اشتباكات وإطلاق نار في منطقة خلدة بعد عملية قتل ثأرية

2021/08/01 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت - واع - امين ناصرأقدم شخص من عشائر العرب في منطقة خلدة في لبنان، ليل أمس السبت، على إطلاق النار من مسدّس حربي، خلال حفل زفاف في مسبح في منطقة الجيّة، نحو المدعو علي شبلي المناصر لحزب الله اللبناني، ما أدّى إلى مقتله على الفور.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من حفل الزفاف، ترجُّل أحد الأشخاص، مُطلقاً النار مباشرةً نحو شبلي، وعُلِم أنّ مُطلق النار يُدعى أحمد، شقيق الفتى حسن غُصن، الذي قضى في إشكال في خلده العام الماضي.وسادَت حال من التوتّر في المنطقة بعد إطلاق النار، وجرت الاتصالات بين الأحزاب والأجهزة الأمنية لضبط الأمور.وبعد هذه العملية الثأرية أمس، شهدت منطقة خلدة اليوم، إطلاق نار كثيف وقذائف أر بي جي، بعد وصول موكب تشييع الشاب علي شبلي إلى أمام منزله، ممّا سبّب حالة توتّر وهلع بين السكّان في المكان، وأدّى إلى سقوط قتيلين اثنين من مناصري حزب الله، وعدد من الجرحى.وتدخّل الجيش اللبناني بعد ذلك لضبط الأمور في المنطقة، كما استنكر كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسّان دياب ما يحصل في المنطقة، مع التشديد على ضرورة الانتباه من الانجرار إلى الفتنة. كما أدان عدد من الأحزاب ما يحصل ومنهم حزب الله وتيار المستقبل والحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي.

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