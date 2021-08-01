2021/08/01 | 22:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يجتمع مجلس محافظة السليمانية يوم الثلاثاء المقبل، لبحث عدة مسائل ملحة.وذكر المجلس في بيان،حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الاجتماع يبدأ في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء 2021/8/3.واضاف: ان المجتمعين سيبحثون التصويت على الشروط والتعليمات الخاصة بحماية التراث بمركز محافظة السليمانية، كما سيتم بحث تحديات او مقترحات معالجة الجفاف وقلة المياه خلال العام الجاري.PUKmedia ترجمة ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس محافظة السليمانية يجتمع لبحث عدة مسائل ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس محافظة السليمانية يجتمع لبحث عدة مسائل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).