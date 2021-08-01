2021/08/01 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترضت حركة بابليون، الاحد، على الدعوة التي وجهتها رئاسة الوزراء لعدد من الاحزاب، واصفة اياها بالدعوة "الانتقائية" والتي تعد مؤشرا سلبيا لا يتفق مع مبادئ الشراكة السياسية.

وذكرت الحركة في بيان تلقى NRTعربية نسخة منه (1 اب 2021)، انه "اذا عرف السبب بطل العجب" ، لم نفاجأ في حركة بابليون من موقف رئاسة الوزراء "الانتقائي" في تجاهل دعوة حركتنا لحضور اجتماع ضم بعض القوى السياسية وحضرته الرئاسات الثلاث بشكل "مقصود" بسبب مواقفها الوطنية الرافضة للوجود العسكري الاجنبي ومشاريع التقسيم وتأجيل الانتخابات ".

واضاف البيان، "تابعنا هذا الاجتماع الذي ناقش المخرجات بشأن وجود القوات القتالية في العراق واخر لاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة ، لكننا فوجئنا بدعوة بعض القوى المطالبة ببقاء القوات الاجنبية في العراق ، بينما استبعدت حركتنا الرافضة لهذا الوجود والمؤيدة لاجراء الانتخابات كما أوصت المرجعية باجرائها في موعدها المحدد ".

وتابع، "الغريب والمحيّر بالنسبة لنا "الانتقائية" في توجيه الدعوات التي اقتصرت على فريق سياسي دون اخر ، ولا ندري ما سر عدم دعوة ممثلي بابليون ، وبالنسبة لنا يعّد ذلك مؤشرا سلبيا لايتفق ومبادئ الشراكة السياسية ويجعلنا نضع اكثر من علامة استفهام حول وجود نوايا لتجاهلنا وتهميشنا سياسيا ومنع ايصال صوتنا وموقفنا الثابت والراسخ من القضايا المصيرية التي تخص مستقبل العراق".

واكدت الحركة بان "مخرجات الاجتماع لاتمّثل رأي بابليون وانما تمثل رأي الحاضرين فقط ، وعليه يُنتظر من القائمين على مثل هذه المبادرات والاجتماعات ملاحظة ذلك ، خدمة للصالح العام واحتراما لمبادئ الشراكة السياسية في العراق ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابليون تهاجم دعوة الكاظمي للاحزاب.. وتصدر بيانا غاضبا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابليون تهاجم دعوة الكاظمي للاحزاب.. وتصدر بيانا غاضبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).