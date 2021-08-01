واشنطن تحمل طهران مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط وتعد بـ

2021/08/01 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل بيان للخارجية الأميركية، الأحد، إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عمان ووعدت "برد مناسب ووشيك".

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