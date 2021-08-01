بينها فسيبوك.. الإعلام الرقمي يكشف عن الإيرادات الخيالية للشركات التقنية الخمس

2021/08/01 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الأحد، عن الإيرادات الصخمة والخالية التي تحققها الشركات التقنية الخمس الكبرى في العالم.وقال المركز في بيان له حصلت ( بغداد اليوم) على نسخة منه ان "الشركات التقنية الخمس الكبرى في العالم (الفيسبوك وغوغل وابل وامازون ومايكروسوف) قد حققت إيرادات ضخمة وكبيرة وخيالية".وأضاف المركز ان " الإيرادات بلغت 1.282 تريليون دولار اي اكثر من ايرادات 134 دولة في العالم" .

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