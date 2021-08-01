أغذية ومشروبات

2021/08/01 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

يمكن أن يساهم رفع معدل الأيض (العملية التي يحوّل فيها الجسم ما يتناوله من طعام أو شراب إلى طاقة)، في فقدان الدهون بالجسم، إلا أن معظم العقاقير التي تساهم في حرق الدهون، هي إما غير آمنة أو ليست فعالة.

ولزيادة حرق الدهون يمكن اللجوء إلى أطعمة ومشروبات تزيد من عملية "التمثيل الغذائي"، كما في القائمة التالية:

الأسماك

تعد الأسماك مصدرا غنيا بالأوميغا 3، والتي تقلل من الالتهابات ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها قد تساعد في فقدان دهون الجسم.

ووفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة "الجمعية الدولية للتغذية"، فقد ساعد تناول مكملات زيت السمك في تخفيض "الكورتيزول"، الهرمون المرتبط بتخزين الدهون.

كذلك تعتبر الأسماك مصدرا للبروتين، الذي يتميز بصعوبة الهضم، الأمر الذي يبعث الشعور بالشبع لفترات أطول، ويرفع من معدل الأيض.

القهوة

تؤكد دراسات علمية أن للكافيين الموجود في القهوة تأثير على تحسين الأداء البدني، فضلا عن مساعدته الجسم في حرق الدهون، حسبما ذكر موقع "هيلث لاين" المتخصص بالأخبار الطبية.

وأشارت دراسة نشرت نتائجها في مجلة "علوم الغذاء والتكنولوجيا الحيوية" إلى أن الكافيين يزيد معدل الأيض، بشرط ألا يتجاوز مقدار ما يتم تناوله من القهوة يوميا حاجز الـ4 أكواب، كيلا يحدث ذلك آثارا جانبية تتمثل بالتوتر والأرق.

البيض

يصنّف الباحثون البيض على أنه من الأغذية المفيدة والمساعدة على فقدان الوزن.

فبحسب دراسة نشرت نتائجها في مجلة "الكلية الأميركية للتغذية"، فإن وجبات الإفطار التي تعتمد على البيض تقلل الجوع وتعزز الشعور بالامتلاء لعدة ساعات لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

كما سجلت عينة تناولت البيض في الإفطار مقارنة بأخرى لم تفعل ذلك في تجربة علمية، امتدت لـ8 أسابيع، تراجعا في دهون جسم المجموعة الأولى بنسبة 16 في المئة.

زيت جوز الهند

يزيد إضافة زيت جوز الهند إلى النظام الغذائي من نسبة الكوليسترول الجيد، ويقلل من الدهون الثلاثية، ويساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر خيارا جيدا للمشروبات الصحية، إذا يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويحمي من أنواع معينة من السرطان، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعزز حرق الدهون حسبما ذكرت "المجلة الأميركية للتغذية السريرية".

خل التفاح

وفق دراسة نشرت نتائجها في "المجلة الدولية للسمنة"، فإن خل التفاح يقلل الشهية ويخفض مستويات السكر في الدم والأنسولين، كما يزيد حمض "الأسيتيك" من حرق الدهون وتخزينها.

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