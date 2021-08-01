لجنة الثروات الطبيعية تحدد سبب ارتفاع أسعار الوقود في كردستان

2021/08/01 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، الأحد، أن رفع سعر الوقود من قبل حكومة الإقليم لم يكن قرارا اختياريا.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "كردستان تعتمد بدرجة عالية على الوقود المستورد من إيران، وقد تم رفع السعر من قبل المصدر، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار".

وأضاف أن "هناك محادثات مع الحكومة الاتحادية من أجل زيادة الكميات المرسلة للإقليم من المصافي المنتجة، لتخفيض الأسعار، لأننا نعلم أن تلك الزيادة قد أثقلت كاهل المواطنين وسببت أرباكاً لهم".

وأشار حسن إلى أن "حكومة الإقليم لا تستطيع في الوقت الحالي دعم الأسعار، لأنها بالأساس تعاني من ضائقة مالية وأزمة اقتصادية وعليها ديون مالية كبيرة، وقد اتخذ قرار إلغاء استقطاع الرواتب كخطوة أولى لتحسين الأوضاع في الإقليم".

وتشهد أسعار الوقود في الإقليم زيادة عالية، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن إلى 900 دينار.

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