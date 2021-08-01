كوبا الثورة والصمود والمثال - موريس نهرا

2021/08/01 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#موريس_نهرا منذ انتصار الثورة الكوبية عام 1959، والولايات المتحدة تناصبها العداء، ولم يتوقف تآمرها ضد كوبا.



فقد حاولت اغتيال قائدها فيديل كاسترو مئات المرات وفشلت واستخدمت الغزو العسكري في خليج الخنازير(بلاياهيرون) في نيسان 1961، وفشلت.



ولجأت الى فرض حصار اقتصادي جائر على كوبا منذ 60 سنة، والى الآن.



ورغم التصويت المتكرر سنوياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة وشبه الاجماع على المطالبة برفع هذا الحصار، ولا ......





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