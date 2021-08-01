الكراهية ليست حاجة ولا ضرورة / تحديات تواجه الثورة الكوبية في القرن الحادي والعشرين - رشيد غويلب

2021/08/01 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب انشر موقع “شيوعيون” الألماني حوارا ضافيا مع جورجينا ألفونسو غونزاليس مديرة المعهد الفلسفي في كوبا.



تناولت فيه اللحظات والتحديات الحرجة للثورة الكوبية في القرن الحادي والعشرين.



وقدمت قراءة نقدية للوضع الاجتماعي والسياسي الحالي بعد احتجاجات 11 تموز في مناطق مختلفة من الجزيرة.



ما الذي يحدث في كوبا بعد الإصلاحات السياسية والاقتصادية الداخلية، في ظل عصر الرقمنة ووسط أزمة الوباء؟ كيف يتأثر الشعب ......





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