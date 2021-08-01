التربية تدعو لتحديد اسماء المراكز الامتحانية المقصرة

2021/08/01 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت وزارة التربية، اليوم الأحد، الطلبة إلى تحديد اسماء المراكز الامتحانية المقصرة في توفير الاحتياجات الضرورية اثناء الامتحانات التي انطلقت اليوم لصف الثالث المتوسط. وقال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، […]

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