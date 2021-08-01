الإعلام الرقمي يكشف عن الإيرادات الخيالية للشركات التقنية الخمس

2021/08/01 | 22:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا كشف مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الأحد، عن الإيرادات الصخمة والخالية التي تحققها الشركات التقنية الخمس الكبرى في العالم.وقال المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “الشركات التقنية الخمس الكبرى في العالم (الفيسبوك وغوغل وابل وامازون ومايكروسوف) قد حققت إيرادات ضخمة وكبيرة وخيالية”.وأضاف المركز ان ” الإيرادات بلغت …

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