أردوغان لآبي أحمد: تركيا ستواصل توفير كافة أنواع الدعم لإثيوبيا

2021/08/01 | 22:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الأحد، أن تركيا ستواصل "توفير كافة أنواع الدعم" لإثيوبيا.

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