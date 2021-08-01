دعوة العاهل المغربي لـ

2021/08/01 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب متابعون الرد الجزائري على دعوة الملك المغربي، محمد السادس، الذي ضمن خطاب العرش الذي ألقاه، السبت، دعوة صريحة للجارة الجزائر من أجل "تغليب منطق الحكمة" والعمل في أقرب وقت على تطوير العلاقات المتوترة بين البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية، مجددا أيضا الدعوة إلى فتح الحدود المقفولة منذ 1994.

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