القبض على احد الارهابيين في الرطبة بالانبار

2021/08/01 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بعملية استباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة ( احدى مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع ) والتي اكدت تواجد احد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في قضاء الرطبة بالانبار .



تم على اثرها تحرك مفارز الشعبة المذكورة وقوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة ١٩ نحو الهدف والقبض عليه بالمكان المحدد .جرى تسليم الارهابي الى جهة الطلب.

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