الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين في الرطبة بالانبار

2021/08/01 | 22:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد الارهابيين في الرطبة بالانبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :" ان القبض على الارهابي تم بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ / ارهاب ، في عملية استباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة "./ انتهى9

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