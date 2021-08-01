درجال وبنيان يزوران مركزا تدريبيا سيستقبل معسكر المنتخب العراقي في اسبانيا

2021/08/01 | 22:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ زار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاحد ، يرافقه رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان وسفير العراق في اسبانيا عادل مصطفى، مركز / ماربيا /للتدريب في اسبانيا وتجولوا في اروقته.واطلع الوزير ، بحسب بيان للوزارة ، على المجمع الرياضي الذي يعد واحدا من المجمعات المتميزة على مستوى اوربا والعالم .وسيقيم المنتخب العراقي لكرة القدم معسكرا تدريبيا يستمر عدة ايام استعدادا لخوض التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢./انتهى9

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