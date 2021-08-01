هل من حق فرنسا تشريع قانون تعزيز قيم الجمهورية ؟؟؟ - أحلام أكرم

2021/08/01 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم يُعد الكاتب الصحفي والمذيع إبراهيم عيسى من روّاد حركة التنوير والنهضة في مصر الحبيبة ..



قام بكتابة قصتين مشهورتين ما بين عامي 2017 ..



مولانا.



و2019 الضيف.



كلاهما تحول إلى فيلم سينمائي في تلك الفترة ..



كلاهما يدور حول صعوبة بل وإستحالة إكتشاف الشخصية المتطرفة والتي قد تقوم بالعمل الإرهابي؟؟؟ أنا إحدى المهاجرات إلى العالم الغربي في أواخر عام 1979 ..



حصلت على الجنسية البريطانية قبل ذلك ......





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