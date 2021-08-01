2021/08/01 | 22:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حملت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إيران مسؤولية الهجوم القاتل على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عمان ووعدت “برد مناسب ووشيك”.وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في بيان،”بعد مراجعة المعلومات المتوافرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط وتعد بـ”رد مناسب” المركز الخبري الوطني.

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