خبير استراتيجي: على امريكا ان تكون جادة في الاتفاق

2021/08/01 | 22:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير الاستراتيجي، خالد الطائي، اليوم الاحد، المصداقية في تنفيذ الاتفاق ستثبته الايام وعلى امريكا ان تكون جادة في الاتفاق.وقال الطائي في برنامج حصاد الايام : “لا بأس بتحويل العمل على تحويل التعاون الى استراتيجي وفني واقتصادي لا عسكري”، مبينا “على الحكومة ان تكون جادة باخراج القوات الامريكية”.واضاف “اخراج القوات لا يتحقق […]

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