2021/08/01 | 23:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الثقافة حسن ناظم،يوم الاحد، ممثلاً عن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مهرجان العراق الوطني للمسرح.ويقام مهرجان العراق الوطني للمسرح على ارض المسرح الوطني برعاية رئيس الجمهورية ويستمر لمدة اسبوع.وشهدت فعاليات اليوم الاول من المهرجان عرض صور شهداء ثورة العشرين محمولة على عجلات " التكتك".كما افتتح وزير الثقافة معرضين،الاول حمل عنوان " لا احد هناك" للفنان صلاح القصف، والمعرض الثاني بعنوان " آفق" للفنان محمد حياوي، كما اطلع جدار الشرف لنقابة الفنانين وازاحة الستار عن نصب الشهداء.PUKmedia عن وكالات‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مهرجان العراق الوطني للمسرح ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مهرجان العراق الوطني للمسرح ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).