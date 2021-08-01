الهجرة والمهجرين: 6 آلاف عائلة نازحة في كربلاء

2021/08/01 | 23:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڤان فائق جابرو زيارة العتبتين المقدستين العباسية والحسينية، صباح اليوم الأحد، خلال زيارتها لمحافظة كربلاء المقدسة، وبحثت خلال الزيارة سبل التعاون في دعم النازحين والعائدين منهم وتحقيق الاستقرار لهم في مناطقهم.والتقت جابرو خلال زيارتها مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية الحاج فاضل عوز، ومسؤولي العتبة العباسية، حيث أشادت الوزيرة بدور العتبات في رعاية الآلاف من النازحين إبان فترة النزوح.وقالت إن: العتبات ساهمت بشكل كبير في رعاية النازحين واحتضان الآلاف منهم، حيث تركت بصمة خالدة حتى يومنا هذا من خلال دورها في تقديم كافة الدعم وتهيئة الظروف المناسبة للعيش الكريم بمحافظة كربلاء التي لم تسجل أي تقصير تجاههم سواء من قبل المسؤولين أو المجتمع الكربلائي.وأكدت أن، الدور الذي تقدمه العتبات ما زال مستمرا حتى يومنا هذا، حيث ما زال هناك قرابة 6 آلاف عائلة نازحة تحت عنايتها في كربلاء، وإنها مستمرة في تقدم الدعم الكامل لهم، لا سيما على مستوى تطوير مشاريع توفير الدخل المعيشي وغيره من المساعدات الإنسانية، فضلا عن رعايتها لـ12 آلف طالب يتمتعون بظروف دراسية جيدة رغم التحديات الكبيرة تعيشها البلاد مثل جائحة كورونا وما خلفته من تحدٍ اقتصادي كبير.ولفتت إلى أن، دور العتبات لا يقتصر على ذلك فقط، بل هناك مشاريع مستقبلية مشتركة معها، مثل بناء دور واطئة الكلفة ومؤسسات خدمة في المحافظات المحررة بغية تحقيق الاستقرار في تلك المناطق وللمتضررين من النزوح ولتشجيع الأخرين على العودة، خصوصا في قضاء شنكال، ولا شك ان هذا يعتبر دور كبير في دعم عمل الوزارة،معربة عن سعادتها بحسن الاستقبال، والأجواء الحميمة التي تعم العتبات، مؤكدة بأن لها في ذلك شرف كبير، وإنها دليل على تكاتف الشعب العراقي بكل مكوناته.PUKmedia عن اعلام وزارة الهجرة والمهجرين ‌

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