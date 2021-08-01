2021/08/01 | 23:05 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعرض السوري للتسوق في بغداد .. زيادة حركة الاقتصاد وانعاش التبادل التجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/01 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعرض السوري للتسوق في بغداد .. زيادة حركة الاقتصاد وانعاش التبادل التجاري) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعرض السوري للتسوق في بغداد .. زيادة حركة الاقتصاد وانعاش التبادل التجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).