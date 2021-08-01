الفتح يعلق بشأن هجمات داعش الأخيرة ويكشف عن عملية قريبة

2021/08/01 | 23:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الاحد، قرب انطلاق عملية امنية واسعة في المناطق التي تتواجد فيها خلايا داعش لتطهيرها من تلك المجاميع فضلا عن تكثيف الجهد الاستخباري فيها.

وقال الفتلاوي، في تصريح لـNRT اليوم، (1 اب 2021)، ان "عملية واسعة مشتركة لجميع القوات الامنية ستنطلق خلال الايام المقبلة لتطهير المناطق الرخوة من جيوب عناصر داعش، فضلا عن تكثيف الجهد الاستخباري فيها لكشف المتعاونين معهم والقاء القبض عليهم".

وأشار إلى ان "الخروقات الامنية التي حدثت في الاونة الاخيرة من تفجير مدينة الصدر وغيرها كشفت عن وجود تلك المجاميع التي تتحرك ضمن المناطق التي تتواجد فيها بعض الخلايا لداعش".

وتصاعدت وتيرة العمليات لبقايا تنظيم داعش وخلاياه النائمة بشكل ملحوظ ولافت خلال الأشهر القليلة الماضية في مختلف أرجاء العراق، لا سيما في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار، موسعة نطاق استهدافاتها لتطال فضلا عن المواقع العسكرية والمدنية، حقول النفط والغاز، وشبكات إنتاج وأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية والمائية.

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