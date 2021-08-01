الآثار: لا توجد إحصائية بعدد القطع المهربة إلى الخارج

2021/08/01 | 23:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت هيئة الآثار والتراث، استمرارها باستعادة جميع القطع الأثرية المهربة بالتعاون مع السفارات العراقية وبعض الدول الصديقة، وفيما أشارت إلى أنها توجد في 3 أماكن، أكدت عدم وجود إحصائية بعددها.وقال رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين للوكالة الرسمية، إنه “لا توجد احصائية حول عدد القطع الاثرية المهربة الى الخارج، لكون الموضوع …

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