الإعلام الأمني تعلن إحباط عملية لتفجير برجين للطاقة الكهرباء في الانبار

2021/08/01 | 23:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، إحباط عملية لتفجير برجين للطاقة الكهرباء، في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير برجين للطاقة للكهرباء بواسطة زرع عبوات ناسفة عليهما، …

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