الصحة تكشف عن آليات توزيع لقاحات كورونا في العراق

2021/08/01 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن آلية توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا على المراكز الصحية بعموم المحافظات، فيما دعت الى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التصاعد الخطير بعدد الإصابات.

ونقلت الوكالة الرسمية قول مدير عام الصحة، رياض عبد الامير، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "توزيع اللقاحات على المحافظات يكون بحسب النسب السكانية، ويترك للمحافظة مهمة توزيعها على المراكز الصحية والمستشفيات".

وأوضح، أن "قرار الوزارة بتمديد العمل في مراكز التلقيح جاء نتيجة الازدحام وزيادة اقبال المواطنين على اللقاح"، مبينا أن "الوزارة أصدرت تعليمات للموظفين بالدوام ايام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، الا أن التعليمات مرهونة بكميات اللقاح المتوفرة، لاسيما وأن الكميات الواردة غير كافية الا أن الوضع سيتحسن تدريجيا بالايام المقبلة".

ودعا عبدالامير، "الحكومة الى اتخاذ اجراءات حاسمة لمنع انتشار الفيروس، خاصة وأن عدد الاصابات وصل الى مستويات خطرة جدا والمستشفيات مهددة بفقدان السيطرة على استيعاب عدد المرضى"، مشيرا الى أن "المجتمع لا يعي خطورة الوضع بالرغم من اعداد الاصابات والوفيات المتزايدة".

وأكد، أن "ارتداء الكمامات والالتزام بالاجراءات الوقائية يقي بنسبة 90 بالمئة من خطورة الاصابة"، داعيا "المواطنين الى الالتزام بالاجراءات لحين توفير كميات لقاح كافية للجميع".

ويسجل العراق منذ 26 تموز الماضي معدل إصابات يتجاوز الـ 10 آلاف حالة يومياً.

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